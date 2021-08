Quais indícios pesam contra os dois homens presos por suposto envolvimento na morte de Daiane Griá Sales

Defensores das causas indígenas chegaram a realizar reuniões, temerosos de que Daiane tenha sido morta num crime de racismo, por ser caingangue. Mas as investigações policiais não indicam isso, até porque entre os nomes ventilados como possíveis participantes do crime — e que estavam na derradeira festa frequentada pela adolescente — estão o de alguns indígenas. Contra eles não há provas, só relatos não comprovados.

— O tempo vai dizer se foi morta porque era índia, por ser mulher ou, quem sabe, por ambos os fatores. Mas foi barbarizada e isso tem de ser esclarecido — conclui Teixeira.

