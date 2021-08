Polícia prende envolvido em morte de taxista em Tenente Portela

A Policia Civil confirmou a prisão do terceiro envolvido na morte do taxista Ramiro Huert, 48 anos, ocorrida em 14 de julho em Tenente Portela. O homem de 20 anos de idade foi preso pela Brigada Militar durante uma abordagem de rotina na cidade serrana de Caxias do Sul.

Segundo o Promotor de Justiça de Tenente Portela, Miguel Germano Podasnosche, afirmou em entrevista na Rádio Província, os outros dois envolvidos no assassinato já estavam presos.

O promotor também afirmou que não tem dúvidas que a morte do taxista foi uma execução ordenada por uma facção criminosa. Os motivos para a ordem não foram identificadas na investigação, uma vez que não se constatou qualquer relação da vítima com o tráfico de drogas, área de atuação da facção.

No dia 14 de julho o taxista Ramiro Huert foi chamado através de um aplicativo de mensagem para uma corrida. Três homens entraram no veículo nas proximidades da Escola Cléia Salete Dalberto. O taxi andou pela ERS-330 até uma entrada vicinal, onde ele foi executado com dois disparos de arma da fogo efetuados contra a sua cabeça.

Os três criminosos retornaram a pé para Tenente Portela após o crime. A investigação flagrou parte da ação criminosa através de imagens de vídeo monitoramento da cidade.

Um dos presos, de 20 anos é natural de Tenente Portela, morador do Bairro São Francisco, os outros dois seriam de fora do município, sendo que um deles tem ligação direta com uma facção criminosa que atua no estado inteiro.

