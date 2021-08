Citegem é atingido por incêndio em Bom Progresso

Um incêndio atingiu na noite de segunda-feira (30) o CITEGEM, em Bom Progresso, no acesso à cidade de Humaitá. O local recebe o lixo de vários municípios da Região Celeiro.

A Brigada Militar estave no local e o Corpo de Bombeiros de Três Passos foi acionado.

De acordo com informações repassadas por um dos bombeiros militares que atuaram na ocorrência, tudo indica que o

fogo iniciou em um caminhão-caçamba, de uso interno do consórcio e que estava carregado com lixo.

O fogo se alastrou e atingiu também uma esteira, equipamento que carrega os resíduos entre as seções do Citegem. Alguns fardos de lixo também queimaram.

Os bombeiros conseguiram controlar as chamas e não ocorreram maiores danos além destes relatados, no local. O trabalho encerrou por volta das 23h20min. Ninguém ficou ferido

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.