Ingressos para a 44ª Expointer estão à venda de forma on-line

Quem quiser visitar a 44ª Expointer, que ocorre no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, de 4 a 12 de setembro, deve adquirir seu ingresso de forma on-line. Nesta Expointer, optou-se por não haver bilheteria no local para evitar formação de filas, tendo em vista o cumprimento de protocolos sanitários. O limite diário é de 15 mil.

Para adquirir, basta acessar o site oficial da Expointer (expointer.rs.gov.br) e entrar na seção “Ingressos aqui”. Depois, é só clicar em “Compre aqui” para ser direcionado à plataforma de venda dos bilhetes de pedestre e de estacionamento. A comercialização ficará ativa até o último dia do evento.

Cada pessoa ou empresa pode adquirir até dez ingressos por dia de feira. Todos devem estar vinculados a um CPF. Empreendimentos que desejarem adquirir um número maior de acessos devem contatar a empresa contratada para a gestão da bilheteria – Impacto Vento Norte Produções Técnicas – por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), disponível na plataforma. Depois de comprar os ingressos com CNPJ, a empresa precisa solicitar que cada colaborador insira o CPF e demais dados na plataforma para gerar os acessos ao parque.

O pagamento pode ser feito com cartão, pix ou boleto, com opção de parcelamento. Os bilhetes custam R$ 13 e R$ 6 (meia-entrada para idosos, crianças até cinco anos, estudantes e pessoas com deficiência). Estacionamento de visitante é R$ 32 ao dia, e camping para expositores de animais R$ 280 (valor referente a todo o período). O pagamento do estacionamento não dá direito ao ingresso do motorista. A vaga de estacionamento precisa ser gerada na plataforma on-line ou no posto de atendimento do local. O cancelamento da compra do ingresso tem que ser feito 24 horas antes do dia de acesso ao parque para ressarcimento.

Protocolos de saúde

Na hora de adquirir o ingresso, os visitantes precisam informar, por meio de um questionário, se já fizeram uma ou duas doses da vacina contra Covid-19, embora a vacinação não seja obrigatória para a participação no evento. Terão que assinalar a declaração de que cumprirão todos os protocolos sanitários previstos e que não comparecerão à feira se tiverem apresentado sintomas gripais ou tido contato com casos suspeitos em até 10 dias antes do evento.

Os portões do parque ficarão abertos das 8h às 19h30. Para entrar na Expointer, o uso de máscara será obrigatório. As pessoas também terão sua temperatura verificada nas tendas de triagem. Dentro do parque, haverá dispensers de álcool gel e 200 lavatórios de mãos em pontos estratégicos. Além disso, cem monitores treinados pela Secretaria da Saúde farão abordagens educativas sobre a prevenção contra a Covid-19, orientarão sobre uso da máscara e ajudarão a verificar o cumprimento das regras sanitárias.

O comércio de alimentos e bebidas será realizado exclusivamente em espaços locados junto à organização do parque e em local sinalizado e específico, ficando proibido o comércio ambulante. O público não poderá consumir alimentos ou bebidas quando em movimento na praça de alimentação, nos pavilhões e nas áreas de circulação do parque – o consumo só será permitido em locais próprios e devidamente sinalizados para este fim.