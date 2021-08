Brigada Militar encontra carro acidentado abandonado no centro de Três Passos

Após ser acionada por moradores, a guarnição da Brigada Militar (BM) de Três Passos encontrou um VW Gol acidentado na Avenida Costa e Silva, no bairro Ildo Meneghetti. O automóvel colidiu contra uma árvore no canteiro central da via urbana por volta das 21h30min do sábado (28/8).

A BM revelou que ao chegar ao local, não identificou o motorista e nem outros possíveis ocupantes do carro. O VW acabou recolhido ao depósito credenciado pelo DETRAN/RS.

