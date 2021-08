Automóvel com cinco pessoas cai dentro de rio no interior de Humaitá

Conforme informações da Brigada Militar (BM), o Fiat Uno – emplacado em Crissiumal/RS – trafegava numa estrada de terra em direção à cidade de Humaitá quando ocorreu o acidente de trânsito. O fato foi registrado na tarde do domingo (29/8), na localidade de Linha Krupp.

Ainda de acordo com a BM, o motorista teria freado por cerca de dez metros antes de o carro passar por cima da mureta de proteção da ponte e despencar para o leito do rio denominado Lajeado Grande.

Três homens, uma mulher e uma criança ocupavam o veículo. Populares auxiliaram na remoção das pessoas de dentro do automóvel. Eles foram encaminhados para atendimento médico no Hospital ADESCO de Humaitá e Hospital de Caridade de Crissiumal.

