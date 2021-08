Homem é preso após tentar agredir policiais com um machado em Cerro Largo

Durante o último final de semana, A Brigada Militar (BM), de Cerro largo, deu continuidade aos trabalhos visando combater a diversos tipos de crimes, tais como os de trânsito, perturbação da tranquilidade, Furtos, Posse e Tráfico de Drogas.

No período, foram realizadas barreiras de trânsito, policiamento à pé, na área central, no interior da Praça da Matriz e na Linha Caçador (Gruta), com a utilização do Etilômetro, visando coibir crimes de trânsito.

No total, 5 condutores foram autuados por recusa a submeter-se aos testes e, através de prova testemunhal, os mesmos tiveram suas habilitações recolhidas.

Também diversos condutores foram autuados pela utilização de som automotivo em desacordo com as normas.

A operação resultou em mais de 50 veículos abordados, sendo 12 autuados pelas mais diversas infrações. Duas pessoas foram presas, sendo uma por embriaguez ao volante e outra por lesão corporal (Lei Maria da Penha).

Foi ainda lavrado um Termo Circunstanciado por perturbação da tranquilidade.

No total foram mais de 15 atendimentos realizados pela Brigada Militar.

Na foto da galeria desta matéria, alguns produtos apreendidos: as armas referem-se às revistas no interior da praça, as bebidas, da prisão por embriaguez e o machado, na ocorrência relativa ao crime de perturbação, onde o acusado investiu contra a guarnição.