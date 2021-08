Credenciais de imprensa para a Expointer 2021 serão distribuídas de forma on-line

As credenciais para os veículos de imprensa que farão a cobertura da 44ª Expointer, de 4 a 12 de setembro, serão emitidas por meio da plataforma da bilheteria on-line. Diferentemente de outros anos, não haverá entrega das credenciais físicas na Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), em Porto Alegre.

A partir desta segunda-feira (30/8), os veículos de comunicação que tiveram seus acessos confirmados, dentro dos critérios estabelecidos, passarão a receber um link para gerar suas credenciais. O link será encaminhado ao e-mail que foi usado para solicitar o cadastramento. Será enviado pela empresa contratada para fazer a gestão da bilheteria on-line (Impacto Vento Norte Produções Técnicas).

Depois de abrir o link, cada veículo de comunicação precisará solicitar aos seus funcionários que insiram o CPF e demais dados na plataforma para emitir as credenciais. Neste momento, os profissionais terão que preencher um questionário, com nome, sexo, data de nascimento, município de residência, telefone e e-mail. Terão de informar se já fizeram uma ou duas doses da vacina contra Covid-19, embora a vacinação não será exigida para participação no evento. Precisarão assinalar ainda a declaração de que cumprirão todos os protocolos sanitários previstos e que não comparecerão à feira se tiverem apresentado sintomas gripais ou tido contato com casos suspeitos em até 10 dias antes do evento.

Quem for trabalhar nos nove dias da Expointer deverá providenciar o exame RT-PCR ou antígeno, feito no máximo nas 72 horas anteriores, e apresentar o resultado negativo ou não detectável para Covid-19 no primeiro dia de acesso ao parque.

Cada credencial dará direito a um acesso de carro no estacionamento do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Não haverá necessidade de imprimir o QR Code gerado. Bastará apresentar a credencial pelo celular para a entrada ser liberada.

Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por meio do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da Impacto Vento Norte Produções Técnicas, pelo telefone (47) 99265-6200 ou [email protected]