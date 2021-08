Sem Censura recebe nesta segunda o apresentador Otávio Mesquita

O apresentador Otávio Mesquita é o entrevistado de hoje (30) do programa Sem Censura, da TV Brasil, que vai ao ar às 21h30. Ele conversa com a jornalista Marina Machado sobre a trajetória como apresentador de TV ao longo de quase 40 anos de carreira. Também fazem parte do bate-papo as experiências de Mesquita nas pistas como competidor e entusiasta do automobilismo.

Otávio Mesquita iniciou a carreira na TV, na década de 80, e passou por grandes emissoras, como as redes Record, Manchete, SBT e Rede TV!, no comando ou participação de programas como Perfil, A Noite é uma Criança, Tempo de Alegria, Fantasia, Programa Livre e Domingo Legal. No automobilismo competiu nas categorias Stock Car Light, Porsche GT3 Cup Brasil. Atualmente apresenta o programa Operação Mesquita, no SBT.

Contribuem como debatedores convidados a jornalista Paula Santana, diretora de Comunicação e Relacionamento da GPS, e Eldo Gomes, youtuber e jornalista, editor do Blog de Eldo Gomes. A conversa traz participações de telespectadores de diferentes localidades do Brasil.

Em seu novo formato semanal, o programa Sem Censura ganha ritmo ágil e linguagem clara e direta, com a participação de debatedores convidados e interação com o público, que pode participar usando a hashtag #novoSemCensura, no Facebook, Twitter e Youtube.

