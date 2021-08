Governo do Estado lança Consulta Popular 2021 nesta segunda, dia 30

O governo do Estado lança, nesta segunda-feira (30/8), às 16h, a Consulta Popular 2021. Serão destinados R$ 30 milhões para projetos de desenvolvimento regional. O valor é 50% maior do que o destinado para o programa em 2020.

Na edição deste ano, a Consulta Popular contará com uma novidade: a participação virtual da população, que poderá enviar ideias e propostas por meio de um aplicativo.

O lançamento, que contará com a presença do governador Eduardo Leite, de secretários e de demais autoridades, será transmitido pelos canais oficiais do governo do Estado.

