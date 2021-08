Bicentenário de Anita Garibaldi é comemorado no Piratini nesta segunda, dia 30

O governo do Estado abre as portas do Palácio Piratini nesta segunda-feira (30/8), às 15h, para celebrar o aniversário de 200 anos de uma das figuras históricas mais emblemáticas do Rio Grande do Sul: Anita Garibaldi. A comemoração do bicentenário contará com apresentações artísticas e lançamentos de projetos que homenageiam a heroína da Revolução Farroupilha (1835-1845).

Confira a programação completa das comemorações. A imprensa pode participar presencialmente.

O evento contará com a participação do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, da secretária da Cultura, Beatriz Araujo, e da historiadora e presidente da Comissão do Bicentenário de Anita Garibaldi, Elma Sant'Ana, entre outras autoridades. A família de Anita será representada por seu bisneto Giuseppe Garibaldi, com uma mensagem em vídeo.

Aviso de pauta

O quê: evento de comemoração ao bicentenário de Anita Garibaldi

Quando: segunda-feira (30/8), às 15h

Onde: Salão Negrinho do Pastoreio - Palácio Piratini