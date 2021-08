Em Viamão, governador vai autorizar início da pavimentação de trecho da ERS-118

Parte do Plano de Obras do governo do Estado, a aguardada pavimentação de 14,5 quilômetros da ERS-118, entre Viamão e Porto Alegre (bairro Lami), vai sair do papel. Nesta segunda-feira (30/8), em visita a Viamão, o governador Eduardo Leite autorizará o início das obras no trecho.

Apresentado em junho deste ano dentro do programa Avançar, o Plano de Obras destinará R$ 1,3 bilhão para obras viárias, um dos maiores investimentos da história do Rio Grande do Sul na área. Deste total, R$ 522,9 milhões estão previstos para a conclusão de 20 ligações regionais, dentre as quais a pavimentação na ERS-118, que receberá R$ 17,67 milhões e deverá ser concluída em 2022.

A ordem de início das obras está prevista para ocorrer ao meio-dia desta segunda (30), no Vila Ventura Ecoresort, em Viamão, durante reunião-almoço com prefeitos da região.

Antes disso, o governador cumprirá outras duas agendas no município. Às 10h30, fará uma visita às obras de construção do Centro de Atendimento Sócio Educativo (Case), que está recebendo R$ 21 milhões de investimento, e ao Centro da Juventude de Viamão, onde mais R$ 3,5 milhões estão sendo aplicados.

Após, às 11h15, Leite ainda fará uma visita à prefeitura, onde se reunirá com o prefeito Valdir Bonatto e líderes locais.