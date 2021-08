Semana de 30 de agosto a 3 de setembro conta com 32 licitações programadas

O período entre 30 de agosto e 3 de setembro contará com 32 certames na Agenda Celic. As licitações programadas pela Subsecretaria Central de Licitações do Estado (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), serão realizadas para atender a demandas de órgãos como secretarias da Saúde e da Fazenda, Brigada Militar e Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, entre outros.

Para saber mais detalhes sobre os processos da semana, acesse o site www.celic.rs.gov.br e consulte pelo número do edital.



Agenda Celic



A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar de licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.



• Cliqueaquie confira as licitações agendadas para a semana de 30 de agosto a 3 de setembro.