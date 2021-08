Motorista morre em capotamento de automóvel no interior de Coronel Bicaco

Segundo informações obtidas pelo site Clic Portela, a vítima seria Alberi dos Santos Saldanha. O homem era o único ocupante do Fiat Uno. O acidente de trânsito ocorreu na tarde do sábado (28/8), no interior de Coronel Bicaco.

Conforme apurado por nossa reportagem, o automóvel seguia por uma estrada não pavimentada – sentido cidade/Esquina São João – quando o motorista perdeu o controle da direção ocasionando o capotamento.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Brigada Militar (BM).

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.