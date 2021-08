Crissiumal: Corpo de homem é encontrado em casa destruída por incêndio

O corpo de Cristian Richard dos Santos – conhecido popularmente por Tita – foi encontrado em meio aos escombros da casa de madeira consumida pelo incêndio no início da madrugada do sábado (28/8). O sinistro foi registrado na Rua Laranjeiras, imediações do Seminário São Miguel, em Crissiumal.

Vizinhos da vítima e outros moradores tentaram controlar as chamas que começaram por volta da meia-noite. Servidores da Secretaria Municipal de Obras, com auxílio de um caminhão tanque, também se empenharam em apagar o fogo.

De acordo com informações do Guia Crissiumal, a equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local por volta da 1h30min, efetuando o rescaldo e os procedimentos formais.

