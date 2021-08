BM de Iraí prende homem por furto de televisão

A Brigada Militar (BM) de Iraí prendeu, na manhã do sábado (28/8), um indivíduo de 23 anos de idade em virtude do furto de uma televisão de 40 polegadas.

De acordo com a BM, o aparelho foi subtraído de um estabelecimento comercial situado em Iraí. O homem preso foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil para o registro da ocorrência. O objeto do furto foi recuperado e será restituído ao proprietário.

