Policia conclui que idoso morto em incêndio no interior de Derrubadas foi assassinado

A Policia Civil fechou o inquérito e autuou um homem de 22 anos por Homicídio Doloso, qualificado por motivo fútil, pela morte de João Carlos Aguiar Eckhadt, 62 anos, que morreu queimado dentro da própria casa em 17 de abril deste ano na localidade de Esquina Jackes, interior de Derrubadas.

Segundo o delegado Roberto Fagundes Aldino, o homem de 22 anos estava naquela comunidade a pouco tempo parando na casa de um conhecido. Ele estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica.

Após o incêndio a policia encontrou a tornozeleira eletrônica nas proximidades da ocorrência, quando ouvido, já sem o equipamento de rastreamento, o homem disse que havia tirado ela e jogado no Rio Turvo. Testemunhas afirmaram que viram o mesmo com a tornozeleira no dia do crime. Segundo o delegado Roberto Fagundes Audino, que presidiu o Inquérito Policial, as evidências encontradas, somadas aos depoimentos de testemunhas e na própria contradição do investigado, o colocam na cena do crime.

Embora o indiciado já se encontre preso em razão da fuga promovida pelo rompimento da tornozeleira, foi representado ao Poder judiciário pela prisão preventiva no presente caso, visando assegurar a aplicação da lei penal, e a garantia da ordem pública.

