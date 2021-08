RS tem mais de 307 mil pessoas sem o registro da segunda dose da vacina

O Rio Grande do Sul possui 307.405 mil pessoas sem o registro de aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 no Sistema de Informações do Plano Nacional de Imunizações (SI-PNI). A Secretaria Estadual da Saúde (SES) destaca que não tem o número real de segundas doses não aplicadas, mas sim as segundas doses não registradas.

Segundo a secretaria, ainda ocorrem atrasos de registro no sistema das doses aplicadas e que podem não refletir a realidade. Esse registro é de responsabilidade dos municípios. De acordo com a SES, em todo o Estado, das 307.405 mil pessoas que não tiveram a aplicação da vacina registrada no SI-PNI, 172.314 são da AstraZeneca; 112.814 da Coronavac e 22.277 da Pfizer. Os dados da segunda dose sem registro no SI-PNI foram computados até o dia 26 de agosto.

Entre as estratégias sugeridas pela secretaria está a busca ativa por nome dos faltantes. A SES está enviando listas nominais atualizadas aos municípios, que podem fazer contato por meio de agentes comunitários, rádio e jornais locais ou associações comunitárias. Os relatórios sobre os faltantes são gerados com base em dados informados pelos próprios municípios ao SI-PNI.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.