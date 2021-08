São Leopoldo exigirá comprovação das duas doses aos servidores municipais

São Leopoldo passará a exigir a apresentação da caderneta de vacinação, comprovando a aplicação das duas doses contra Covid-19, para todos os servidores públicos municipais, ou para pessoas que prestam serviços a algum órgão público. O anúncio foi feito nessa quinta-feira, em transmissão nas redes sociais, pelo prefeito Ary Vanazzi.

A medida vale a partir da próxima segunda-feira, quando haverá blitz de vacinação, para quem ainda estão em falta com alguma das doses. “Vamos fazer um decreto, que será publicado nesta sexta-feira, justificando que aqueles que não seguirem as normas impostas pelos órgãos de saúde, que visa a aplicação de duas doses, serão tratados de forma distinta no que diz respeito à convivência com os vacinados 100%”, disse Vanazzi.

Outra medida será o agendamento de vacinação de grandes grupos, sejam eles de associações de moradores, clubes, entidades religiosas, etc. A ação será feita através de um número de WhatsApp (51) 99834-4598.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.