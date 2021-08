Governador debate possíveis parcerias com a Huawei para qualificar serviços públicos

Uma das maiores multinacionais do mundo na área de telecomunicações e tecnologia, a Huawei apresentou ao governo gaúcho, nesta sexta-feira (27/8), uma série de possibilidades de parcerias para qualificação de serviços públicos. Em visita à sede da companhia, em São Paulo, o governador Eduardo Leite manifestou interesse em projetos ligados às áreas de Educação e Segurança Pública.

“Há muitas áreas em que o Estado não consegue resolver os problemas atuando sozinho. A partir de parcerias com empresas referências em capacitação e tecnologia, as melhores soluções disponíveis no mundo estarão ao alcance dos gaúchos. Porque é por meios digitais que entendemos ser possível chegar a todos, de forma rápida e gratuita”, afirmou o governador.

A Huawei apresentou ao governador um protótipo de central integrada de segurança, com monitoramento inteligente e aprimoramentos como a instalação de câmeras no uniforme de agentes de segurança. Além disso, detalhou um projeto de sala de aula inteligente, que permite qualificar o ensino híbrido.

Nas próximas semanas, ocorrerá nova reunião para aprofundar a discussão sobre um possível acordo do governo com a empresa. Também existe a possibilidade de ampliar parcerias para capacitação de servidores e de cidadãos em gerais, por meio do ICT Academy (espécie de escola de formação da empresa), de maneira gratuita para quem acessar a ferramenta.

A visita do governador à Huawei teve a participação do presidente da empresa no Brasil, Wang Lin, e foi acompanhada pelo diretor-geral do Escritório de Desenvolvimento de Projetos da SPGG, Hiparcio Stoffel.