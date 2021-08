Estado conclui recuperação de rodovias da região Central

O governo do Estado concluiu a recuperação do pavimento da ERS-403, em Rio Pardo, e da VRS-809, no acesso à Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Executadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), as melhorias nas rodovias da Região Central do Rio Grande do Sul integram os serviços previstos no Plano de Obras 2021-2022.

O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, explica que os trabalhos representam uma transformação no panorama da malha viária da região. “Em julho, finalizamos a pavimentação de quatro quilômetros da ERS-403, em Cachoeira do Sul. Agora, entregamos as obras no trecho pavimentado da estrada, em Rio Pardo", destaca. "Além disso, conseguiremos oferecer aos estudantes da UFSM condições mais seguras para facilitar o acesso à instituição.”

A conclusão da obra na ERS-403 contemplou 18,3 quilômetros a partir do início da rodovia – no entroncamento com a BR-471, até Rio Pardo. Iniciadas na primeira quinzena de julho, as atividades tiveram investimento de R$ 1,5 milhão oriundos do Tesouro do Estado.

As intervenções nos pontos críticos do segmento foram encerradas em 16 de agosto e incluíram a substituição do pavimento danificado e a pintura da pista.

“O mesmo serviço foi realizado neste mês nos 7,5 quilômetros da rodovia que dão acesso ao campus universitário. Mais de R$ 800 mil foram destinados ao trecho”, esclarece o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.