Derrubadas: Polícia Civil conclui Inquérito de homem encontrado morto dentro da casa que foi consumida por incêndio

Polícia Civil em Tenente Portela conclui Inquérito Policial que apurou a morte de JOÃO CARLOS AGUIAR ECKHARDT, de 62 anos de idade, ocorrida em 17-04-2021, na localidade de Esquina Jackes, zona rural do município de Derrubadas.

Na referida data, moradores da localidade perceberam que a casa da vítima estava em chamas, que foi totalmente consumida pelo fogo. A perícia localizou dentro da casa queimada, o corpo da vítima.

Investigações foram realizadas e foram identificados dois suspeitos de um possível homicídio da vítima, todavia durante a instrução do Inquérito Policial somente foram encontradas evidências da participação de um deles. Trata-se de um jovem de 22 anos de idade.

Esse jovem estava há poucos dias na localidade, onde pernoitava na casa de um conhecido seu, e usava tornozeleira em razão de crime cometido em outro estado da federação. Ao ser interrogado, estava sem a tornozeleira, e informou tê-la jogado no rio Turvo, mas não contava com a astúcia dos policiais, que já a haviam localizado nas proximidades da casa da vítima, onde o referido dispositivo eletrônico foi rompido e abandonado no dia do crime, momentos antes, ou após, já que até poucas horas antes dos fatos, diversas testemunhas o viram usando a tornozeleira.

Segundo o delegado Roberto Fagundes Audino, que presidiu o Inquérito Policial, as evidências encontradas, somadas aos depoimentos de testemunhas e na própria contradição do investigado, o colocam na cena do crime.

Considerando que não houve motivação justificada ao crime, o jovem foi indiciado por HOMICíDIO DOLOSO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL.

Embora o indiciado já se encontre preso em razão da fuga promovida pelo rompimento da tornozeleira, foi representado ao Poder judiciário pela prisão preventiva no presente caso, visando assegurar a aplicação da lei penal, e a garantia da ordem pública.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.