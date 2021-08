DF: adolescentes provocam tumulto porque queriam tomar vacina

Quatro adolescentes provocaram tumulto em um posto de vacinação hoje na região de Planaltina, no Distrito Federal. A confusão ocorreu após eles tentarem se vacinar e terem sido informados de que ainda não poderiam receber as doses por não estarem no público-alvo.

O Distrito Federal abriu a campanha de imunização para pessoas com 17 anos, mesmo sem comorbidades. Contudo, os adolescentes eram mais novos e não puderam receber a aplicação da primeira dose.

Revoltados, eles passaram a derrubar insumos, como seringas e frascos. Segundo a Secretaria de Saúde, quatro frascos foram perdidos em função da ação dos jovens.

Os profissionais da Secretaria chamaram a polícia, que encaminhou um dos adolescentes para a delegacia e o deteve.

De acordo com a Secretaria, o atendimento no local, o Centro Olímpico de Planaltina, foi normalizado e seguirá nesta sexta-feira (27).