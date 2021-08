Polícia Civil inaugura no município de Ibirubá a 41ª Sala das Margaridas do Estado

Chefe de Polícia, delegada Nadine Anflor (ao centro na foto) enfatizou a colaboração de outros órgãos para implantação do espaço - Foto: Divulgação Polícia Civil

A 41ª Sala das Margaridas no Estado foi aberta pela Polícia Civil em Ibirubá, na região Norte. O atendimento especializado nesses espaços busca acolher e encorajar mulheres no processo de rompimento do ciclo da violência. O projeto começou pela capital, em 2020, e segue avançando para o interior.

A estratégia das Salas das Margaridas é uma das principais políticas públicas da Polícia Civil no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Em Ibirubá, está localizada no térreo da Delegacia de Polícia da cidade, no bairro Planalto

Presente na inauguração, a chefe de Polícia, delegada Nadine Anflor, enfatizou a importante colaboração de outros órgãos para implantação do espaço. Além de verbas do poder público estadual e municipal, houve colaboração do Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública (Consepro) de Ibirubá.

Em um único ambiente, mais calmo do que um plantão policial, as vítimas podem registrar a ocorrência, serem ouvidas de forma adequada por policiais civis especialmente treinados e, ainda, solicitar medidas protetivas de urgência, além de ter à disposição as demais ações que fazem parte da Lei Maria da Penha.

Também participaram da cerimônia de inauguração, na quarta-feira (25/8), o diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPRI), delegado Heraldo Chaves Guerreiro; a diretora da 5ª Delegacia de Polícia Regional do Interior - Cruz Alta (5ª DPRI); delegada Diná Rosa Aroldi, o titular da Delegacia de Polícia de Ibirubá; delegado Márcio Marodin e o prefeito Abel Grave.