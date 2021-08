Secretaria da Saúde distribuirá 365,5 mil vacinas contra Covid na sexta (27)

A Secretaria da Saúde (SES) distribuirá, na sexta-feira (27/8), 365.514 vacinas contra a Covid-19, divididas entre Coronavac e Pfizer para primeiras (D1) e segundas doses (D2). As planilhas com números exatos por municípios e Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs) estão publicadas abaixo.

Para D1 serão destinadas 93.143 doses de Coronavac e 31.446 da Pfizer, divididas entre os municípios que ainda não atingiram a meta de 100% de D1 aplicada em pessoas a partir de 18 anos. Haverá imunizantes extras para os 78 municípios com mais dificuldade de atingir essa faixa etária.

O lote para D2 é composto por 94.675 doses de Coronavac e 146.250 da Pfizer, contemplando o público que atingiu a data para a segunda aplicação em cada município.

Logística

A 1ª CRS (Porto Alegre), a 18ª CRS (Osório) e a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre buscarão as suas doses na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), em Porto Alegre, na manhã de sexta-feira (27/8), a partir das 11h.

Por via aérea, um helicóptero da Polícia Civil levará para Santa Maria as vacinas referentes às 4ª (Santa Maria) e 10ª (Alegrete) coordenadorias.

As demais serão transportadas por veículos do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), com saída prevista entre 10h30 e 11h.

Planilhas de distribuição de doses: