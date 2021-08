37º BPM intercepta objetos arremessados para dentro do presídio de Frederico Westphalen

Na tarde da quinta-feira (26/8), o policial militar que realizava a guarda externa flagrou o arremesso de uma garrafa pet em direção ao pátio do Presídio Estadual de Frederico Westphalen.

De acordo com o 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a embalagem descartável estava coberta por fita isolante, escondendo um telefone celular, sete carregadores para celular e uma faca de uso doméstico.

