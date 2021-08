Incêndio em indústria em Barueri deixa três mortos

Um incêndio de grandes proporções em uma indústria de reciclagem em Barueri, na Grande São Paulo, deixou ao menos três mortos hoje (26). Os corpos das vítimas foram encontrados pelo Corpo de Bombeiros em um dos galpões da empresa.

O incêndio, que teve início por volta das 11 horas, gerou uma grande nuvem de fumaça tóxica preta que atingiu parte do município. As chamas já foram controladas e os bombeiros fazem o rescaldo do local.

A prefeitura de Barueri emitiu um alerta à população em relação à inalação da fumaça tóxica. “A fumaça preta que tomou conta do céu da região é extremamente tóxica e, se algum cidadão a tiver inalado, a orientação do Corpo de Bombeiros é para procurar a unidade de saúde mais próxima”, destacou a administração municipal, em nota.

O Corpo de Bombeiros fez o combate ao incêndio com o apoio de 18 viaturas e 57 homens.