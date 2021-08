Pedágio mais caro do Rio Grande do Sul será reajustado nesta semana

A diretoria colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres aprovou reajuste nas cinco praças de pedágio da BR-116 e BR-392, no Sul do Estado. O aumento estava previsto para ocorrer em janeiro deste ano. O reajuste autorizado foi de 7,63%. Ele passa a valer a partir da 0h de sábado. Dessa forma, os valores para carros passam de R$ 12,30 para R$ 12,90. Já os caminhões com dois eixos vão pagar R$ 1,10 a mais. Valor aumenta de R$ 24,70 para R$ 25,80

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.