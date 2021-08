Operação combate quadrilha que atacava propriedades rurais e depois oferecia serviços de vigilância

Uma operação com cerca de 200 policiais foi desencadeada nesta quinta-feira para prender 16 integrantes de uma facção que tem base no sul do Estado. A organização criminosa já havia sido investigada e desarticulada em 2017, por roubos em áreas rurais, mas voltou a agir.

Segundo a polícia, o grupo segue realizando furtos e roubos em fazendas e sítios — foram 28, em 15 municípios da região, nos últimos nove meses —, mas agora também age como milícia, ao montar uma empresa de vigilância clandestina. Logo após os crimes, eles ofereciam às vítimas serviços de segurança privada, e quem não aceitava era coagido ou assaltado novamente. Além dos 16 mandados de prisão, há ainda 46 de busca e apreensão sendo cumpridos. Os nomes dos alvos não foram divulgados.

