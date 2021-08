Operação Maria da Penha combate violência doméstica no RS

A Polícia Civil e a Brigada Militar realizam em todo o Rio Grande do Sul ação de combate à violência doméstica contra a mulher, especialmente como estratégia de prevenção e repressão qualificada aos feminicídios. As atividades acontecem de forma integrada, como parte da execução do plano de ações da Operação Maria da Penha, deflagrada em âmbito nacional no dia 20 de agosto de 2021. A ofensiva, segundo as forças de segurança, terá vigência até o dia 20 de setembro.

A ação conta com a participação de mais de 380 policiais civis e militares em 130 viaturas. Serão executadas diligências para verificação de 290 disque-denúncias, além do cumprimento de 39 mandados de prisão e de 82 mandados de busca e apreensão.

Desde o início da operação foram executadas diversas atividades de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher no Estado. Foram registradas mais de 600 ocorrências policiais, que culminaram com a instauração de aproximadamente 500 inquéritos policiais e na prisão de 24 pessoas até o momento.

A Operação Maria da Penha foi idealizada com o objetivo de realizar operações ordinárias e especializadas, além do fomento de políticas, no âmbito da segurança pública, para ampliar o acesso ao sistema de justiça e segurança. As ações buscam auxiliar as mulheres em situação de violência a buscar o atendimento qualificado, bem como a disseminação da importância da formalização das denúncias e acompanhamento efetivo dos casos de violência contra a mulher.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.