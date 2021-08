Governador atualiza dados sobre a vacinação no RS às 11h desta quinta, 26

O governador Eduardo Leite fará uma transmissão ao vivo, nesta quinta-feira (26/8), às 11h, para atualizar dados sobre a vacinação contra a Covid-19 no Rio Grande do Sul.

Plataforma: canal do governo do Estado no Youtube -https://www.youtube.com/watch?v=NCvfNns7tvE&ab_channel=GovernodoRioGrandedoSul- e página no Facebook