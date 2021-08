Polícia Civil investiga furto de materiais que deixou moradores de Coronel Bicaco sem água

Moradores da localidade de Galpões entraram em contato com a Secretaria Municipal da Agricultura, na terça-feira (24/8), informando que estavam sem fornecimento de água. Uma equipe de servidores públicos se deslocou até o poço artesiano que abastece 17 famílias da comunidade e verificou que foram furtados os encanamentos da bomba, poste de luz, timer digital, caixa de comando da bomba e fiação elétrica.

De acordo com a Administração Municipal, o prejuízo chegará a R$ 10 mil. O fato foi registrado na Delegacia da Polícia Civil, que investigará a autoria do furto dos materiais.

A Secretaria Municipal da Agricultura afirmou que está providenciando a retomada do abastecimento de água tratada às famílias.

