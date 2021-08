PRF apreende quase 200 quilos de maconha em Iraí

Durante fiscalização ostensiva na BR 386, na manhã da quarta-feira (25/8), agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) tentaram abordar um GM Astra, entretanto, o motorista empreendeu fuga. Após perseguição, a guarnição da PRF conseguiu parar o automóvel.

Na vistoria no veículo, os policiais rodoviários federais encontraram inúmeros tabletes de maconha acondicionados no porta-malas e nos bancos. Ao todo, foram apreendidos 194 quilos da droga.

O condutor do GM Astra – um indivíduo de 30 anos de idade e natural de Cascavel/PR – afirmou que levaria os entorpecentes até a região de Frederico Westphalen. Ele acabou preso e encaminhado à Polícia Civil, juntamente com o automóvel e os tabletes de maconha.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.