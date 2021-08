CPI da Covid ouve diretor do FIB Bank nesta quarta-feira

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 ouve, nesta quarta-feira (25), o diretor-presidente do FIB Bank, Roberto Pereira Ramos Júnior. A intenção dos senadores é obter mais informações sobre as negociações da empresa Precisa para a compra da vacina Covaxin.

Nessa terça-feira, o diretor tentou adiar o depoimento sob a alegação de que precisaria levantar mais dados e documentos para apresentar à CPI.

A FIB Bank presta serviço de garantia de fianças e atuou como garantidora do contrato da Precisa Medicamentos, para a venda de 20 milhões de doses da Covacin, com o Ministério da Saúde, segundo os senadores.

