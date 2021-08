PF faz nova ofensiva contra empresa gaúcha investigada por fraude em criptomoedas

A Polícia Federal cumpre, nesta quarta-feira (25), cinco mandados de prisão preventiva e doze de busca e apreensão expedidos em razão da Operação Vita Continuat, que trata de desdobramentos da Operação Egypto, deflagrada em 2019. Na oportunidade, foi revelado o esquema da InDeal – uma empresa de Novo Hamburgo acusada de captar recursos de terceiros, sem a autorização do Banco Central, para investir em criptomoedas.

Agora, os investigadores descobriram que os sócios da companhia conseguiram ocultar parte de seus patrimônios, mantendo negócios em nome de terceiros. A prática configura o crime de lavagem de dinheiro. Ainda conforme a PF, os acusados também teriam tentado acessar o capital acumulado antes da primeira fase da Egypto. Novos suspeitos foram identificados, e serão alvo de apuração quanto à licitude de suas atividades.

Os agentes mobilizados pela Operação Vita Continuat estão nas ruas das cidades de Dois Irmãos e Estância Velha, no Rio Grande do Sul; São Paulo e Suzano, em São Paulo; e Florianópolis, em Santa Catarina. O nome da força-tarefa teve origem no termo em latim que significa “vida que segue”, fazendo referência ao fato dos envolvidos no caso terem mantido o acesso ao dinheiro arrecadado com os crimes.

