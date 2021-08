99ª Operação Desmanche interdita estabelecimentos irregulares em Santa Maria

Dois estabelecimentos de comércio de peças automotivas em Santa Maria, na região central, foram interditados nesta terça-feira (24/8) na 99ª Operação Desmanche. O proprietário de um dos comércios foi preso em flagrante por furto de energia. Os locais já haviam sido notificados pela prefeitura, que determinou o encerramento das atividades comerciais pelo risco ambiental.

O quantitativo de sucatas sem procedência chegava a 50 toneladas. Todo material recolhido será encaminhado para a reciclagem na Gerdau, empresa parceira da força-tarefa na operação. A prefeitura de Santa Maria apoiou a ação com maquinário para possibilitar o recolhimento da sucata automotiva.

Os comércios não tinham credenciamento no Departamento Estadual de Trânsito (DetranRS) e os proprietários foram notificados por irregularidade ambiental, devido material armazenado diretamente sobre o solo. Os dois estabelecimentos também foram autuados, um por Plano de Prevenção contra Incêndio (PPCI) vencido e outro por não apresentar o PPCI.

A Operação Desmanche é coordenada pelo Departamento de Inteligência da Segurança Pública (Disp) da Secretaria da Segurança Pública (SSP), em conjunto com a Brigada Militar (BM), Polícia Civil, Instituto-Geral de Perícias (IGP), DetranRS e Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS). Todos os protocolos sanitários de prevenção contra a Covid-19, com utilização obrigatória de máscara e outros equipamentos de proteção individual (EPIs), foram seguidos.

Comércios não tinham credenciamento no Departamento Estadual de Trânsito (DetranRS) para funcionarem - Foto: Divulgação SSP

A força-tarefa já havia vistoriado estabelecimentos no município em duas oportunidades. Na 49ª Operação Desmanche, em agosto de 2017, dois estabelecimentos foram interditados, 70 toneladas de sucata automotiva foram recolhidas e uma pessoa foi presa. Em julho de 2018, outros dois estabelecimentos acabaram interditados e 80 toneladas de carcaças e peças de veículos terminaram apreendidas na 66ª Operação Desmanche. Um homem foi preso na ação de 2018.

O coordenador da Força-Tarefa Desmanches, inspetor Airton Gustavo Meirelles, destaca a importância de revisitar municípios, reforçando a presença da força-tarefa. "A operação tem importante função pedagógica para coibir a atividade ilegal dos Desmanches. A continuidade do trabalho, com o retorno à municípios já visitados anteriormente, reforça nosso compromisso no enfrentamento ao comércio ilegal de peças veiculares", avalia.

Criada em 2016 e ampliada ao longo dos anos, a Operação Desmanche aprimorou o combate à receptação e ao desmonte de veículos roubados, impedindo que estabelecimentos irregulares ou que vendam peças sem origem identificada continuem em funcionamento.

Nas 98 edições antes desta em Santa Maria, a ofensiva atuou em 53 municípios, realizou 74 prisões, interditou 148 estabelecimentos e apreendeu 7,4 mil toneladas de sucata sem procedência confirmada. A partir de dezembro de 2017, um ano após a criação da Operação Desmanche, o Estado iniciou uma sequência de reduções na comparação com o mesmo mês do ano anterior que se mantém até hoje – já são 42 meses seguidos.

Foto: Reprodução/Secom Rio Grande do Sul

O roubo de veículos no Estado apresenta expressiva redução. Em julho deste ano os roubos de veículo no Rio Grande do Sul apresentaram o menor número já registrado no RS. Foram 324 ocorrências, o mais baixo total para o período de um mês desde que teve início a contabilização desse tipo de crime, em janeiro de 2002. É a segunda vez em menos de um ano que essa marca é superada – o recorde anterior havia sido alcançado em novembro do ano passado, com 376 casos. Em relação ao pico da série histórica, em setembro de 2015, quando 2.126 motoristas tiveram seus veículos levados sob a ameaça de criminosos, o resultado representa uma redução de 84,8%.

Uma forma de o cidadão contribuir com essas reduções e não alimentar o mercado ilegal é utilizar a ferramenta lançada pelo DetranRS para consulta de peças usadas com origem certificada: o site Peça Legal. A plataforma de busca reúne o estoque cadastrado em todos os Centros de Desmanche de Veículos (CDVs) e permite pesquisas por tipo de veículo (carros, motos, caminhões, ônibus e outros), pelo nome da peça e também pelo modelo do automóvel.

Depois, é possível filtrar por município e escolher o estabelecimento mais próximo. As peças comercializadas por estes estabelecimentos têm rastreabilidade de origem e respeitam critérios técnicos de segurança e normas ambientais para a sua seleção. Atualmente, o DetranRS tem 428 CDVs homologados e 81 empresas em processo de credenciamento.