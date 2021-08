Estado começa a recuperação da RSC-480, na região Norte

Mais de R$ 8 milhões serão investidos na rodovia entre a divisa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina - Foto: Divulgação Daer

O governo do Estado está recuperando as condições de trafegabilidade da RSC-480, uma das principais estradas da região Norte. As obras ocorrem no trecho de 21,63 quilômetros da rodovia, localizada entre a divisa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, no município de Erval Grande.

Fiscalizados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), os trabalhos contam com aporte financeiro de mais de R$ 8 milhões oriundos do Tesouro do Estado.

O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, explica que os serviços na rodovia estão previstos no Plano de Obras 2021-2022. “Após mapearmos os pontos críticos da malha rodoviária gaúcha, estamos trabalhando para recuperá-los”, destaca. “No caso da RSC-480, são fundamentais as intervenções na estrada, que, além de fazer ligação com Santa Catarina, é rota para os motoristas que pretendem chegar ao oeste do Paraná.”

Para o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, os usuários da RSC-480 trafegarão em uma rodovia com melhores condições de segurança a partir do próximo mês. “Se as condições climáticas permitirem, concluiremos em setembro todas as atividades no segmento", salienta. "Além da substituição do asfalto danificado por um novo nos pontos críticos, a pista receberá uma nova sinalização horizontal, que irá contribuir ainda mais com o tráfego na rodovia.”

Os serviços de recuperação do pavimento, sinalização horizontal e corte de vegetação também ocorrerão em outras cinco estradas da região.

Outros trechos contemplados no Plano de Obras 2021-2022:

• ERS-469 – do entroncamento da BR-153 (para Erechim) a Ipiranga do Sul

• ERS 475 – do entroncamento da VRS-828 (paraErebango) ao entroncamento da BR-153 (p/ Erechim)

• ERS-450 – do entroncamento da ERS-475 (Getúlio Vargas) a Floriano Peixoto

• ERS-477 – do entroncamento da ERS-126 (paraMaximiliano de Almeida) a Paim Filho

• ERS-420 – de Erechim (fim da travessia municipal) a Aratiba