Veículo conduzido por menor de idade invade delegacia de Palmitinho

Um carro conduzido por um menor de idade bateu e invadiu a Delegacia de Polícia de Palmitinho. O fato ocorreu por volta das 8 horas desta terça-feira, 24 de agosto.

A VW/Parati, trafegava pela Rua Rui Barbosa e ao ingressar na Rua Araribóia, perdeu o controle do veículo e acabou batendo e invadindo a estrutura da Delegacia de Polícia. As informações são do Grupo Chiru.

Não houve feridos no acidente.

