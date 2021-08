Inmet alerta para risco de tempestade em todo o RS nesta terça-feira

A terça-feira (24) será de tempo instável no Rio Grande do Sul. O dia será marcado por pancadas fortes de chuva, alternadas com poucos períodos de nebulosidade. Há condições para rajadas fortes de vento e descargas elétricas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para o risco de tempestade, na categoria "perigo potencial", em todo o Estado. Segundo a Somar Meteorologia, isso acontece devido à presença de uma frente fria e de um sistema de baixa pressão.

A temperatura não sofrerá grandes alterações em comparação às registradas nesta segunda-feira (23). A mínima do dia, de 8°C, está prevista para Pedras Altas, na Serra. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 13°C e 20°C.

Na quarta-feira (25), as precipitações ganham força em todo o Estado. O volume de chuva será ainda maior, por conta da formação de um ciclone extratropical. Os maiores acumulados serão de 60mm em Tavares, Turuçu, São José do Norte e Santa Vitória do Palmar — todos os municípios no sul do RS — (cerca de 50% do volume de chuva esperado para agosto nas cidades). Além de chover, há condições para raios, trovoadas e fortes rajadas de vento.

