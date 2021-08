Municipios gaúchos recebem 118 mil vacinas para primeiras doses nesta terça

A Secretaria da Saúde (SES) vai distribuir, nesta terça-feira, cerca de 118 mil doses de Coronavac e de Pfizer, em busca de aproximar os municípios da meta de vacinar os residentes de até 18 anos, com a primeira dose, até a quarta.

O quantitativo, que deve ser aplicado como primeira dose, é parte da remessa que chegou no domingo. Já o lote da Astrazeneca que desembarcou nesta segunda-feira fica reservado para as segundas doses.

Conforme levantamento realizado pelas 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs), nesta segunda-feira, pelo menos 330 municípios já começaram a vacinar pessoas com 18 anos, como Porto Alegre, Santa Maria, Erechim, Camaquã, Campo Bom, Chuí, São Borja, Canoas, Rio Grande, Lajeado, Estrela, Imbé, Torres, Tramandaí e São Leopoldo.

O mesmo levantamento apontou que 141 municípios abriram a campanha a pessoas com idades entre 20 e 25. Para esses – e os que ainda não chegaram a essa faixa -, serão enviadas, proporcionalmente, mais doses.

