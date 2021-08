Motorista morre em acidente de trânsito na cidade de Três Passos

Informações da Brigada Militar (BM) afirmam que um Ford Focus transitava pela Avenida Costa e Silva – sentido bairro/centro – quando invadiu a pista contrária e colidiu contra um caminhão utilizado para o transporte de ração animal.

O motorista do automóvel foi socorrido em estado grave ao Hospital de Caridade de Três Passos (HCTP). No entanto, Douglas Daniel Mahl, de 26 anos de idade, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O fato ocorreu no começo da madrugada da segunda-feira (23/8). O local do acidente foi isolado para o trabalho da perícia.

