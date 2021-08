Governador abre a Conferência Estadual do Esporte e Lazer, em Porto Alegre

Depois de um roteiro por nove cidades, passando por todas as regiões do Rio Grande do Sul, a conferência do Esporte e Lazer chega à última etapa. Com a presença do governador Eduardo Leite, a Conferência Estadual do Esporte e Lazer foi aberta no início da tarde desta segunda-feira (23/8) na Casa da Ospa, no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre.

Participaram do evento o titular da Secretaria do Esporte e Lazer (Sel), Danrlei de Deus, deputados estaduais, secretários municipais e representantes de entidades esportivas de todo o Estado. Por conta de limites em razão da pandemia, parte dos convidados participou por videoconferência.

O principal objetivo das conferências regionais e da estadual é a elaboração do Plano Estadual do Esporte e Lazer – projeto encabeçado pelo atual governo que pretende traçar as metas do setor para os próximos 10 anos no RS.

“Esporte é a solução para muitos dos problemas que temos na sociedade, da educação até a saúde da população. Acreditamos muito nisso e vamos trabalhar para que o esporte tenha cada vez mais apoio e, assim, o Estado possa se desenvolver. Para isso, é fundamental termos um plano de esporte de Estado, e não de governo. Assim, quando o Eduardo Leite, o Danrlei e todos os atuais governantes não estiverem mais aqui, esse planejamento poderá seguir guiando os investimentos, os esforços, a energia e o tempo destinado a cada uma das ações que foram elencadas como importantes pelo setor e pelos gaúchos, por isso foi tão importante a participação e o debate com todos os municípios. Dessa forma, tenho convicção que atingiremos resultados mais qualificados e eficientes”, destacou o governador.

"Hoje, estamos deixando um legado”, disse o secretário do Esporte e Lazer, Danrlei de Deus - Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini

No último mês, a Sel cumpriu agendas em nove cidades – Pelotas, Caxias do Sul, Capão da Canoa, Uruguaiana, Santa Cruz do Sul, Erechim, Passo Fundo, Santa Maria e Ijuí – para discutir com a comunidade gaúcha as formas de planejamento, organização e execução de diretrizes das políticas públicas municipais e estadual do RS para a área.

Após a conferência estadual, uma minuta do Plano Estadual do Esporte e Lazer será encaminhada ao Conselho Estadual de Esportes. Com a aprovação no colegiado, o texto será enviado à Assembleia Legislativa na forma de um projeto de lei – o que deve ocorrer até o fim deste ano.

Danrlei, enquanto deputado federal, foi relator do Plano Nacional do Desporto, que está há 25 anos parado na Câmara dos Deputados. O único Estado brasileiro que tem um plano é Mato Grosso.

“O dia de hoje é um marco para o esporte do RS. Pela primeira vez, o Estado está mobilizado para fazer um plano para o setor. E planejamento é a melhor forma de pensar no futuro, porque prevê não só o destino, como o caminho, as metas a serem alcançadas para chegarmos ao objetivo. Hoje, estamos deixando um legado”, destacou o secretário do Esporte e Lazer.

A conferência estadual segue durante toda a tarde desta segunda (23).