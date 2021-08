Colisão entre automóveis provoca três mortes na BR 158 em Panambi

Conforme divulgou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente de trânsito ocorreu por volta das 8 horas da segunda-feira (23/8), na altura do Km 145 da BR 158, em Panambi.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Panambi, as três vítimas fatais – dois homens e uma mulher – viajavam em um GM Corsa com placas de Eldorado do Sul/RS. Um quarto ocupante do veículo ficou gravemente ferido, sendo socorrido ao Pronto Socorro de Panambi e posteriormente ao Hospital de Caridade de Ijuí.

A PRF informou, ainda, que o GM Onix emplacado em Panambi/RS seguia em direção a Condor e durante uma ultrapassagem colidiu frontalmente contra o outro automóvel que vinha na pista contrária. A motorista do GM Onix foi retirada das ferragens e encaminhada ao Pronto Socorro de Panambi.

