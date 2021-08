Três Passos irá decretar situação de emergência em virtude da estiagem

A falta de chuva por tempo prolongado vem prejudicando todo o sistema agropecuário do Município de Três Passos. Visto isso, na manhã desta segunda-feira (23/08), a Administração Municipal recebeu a visita do Tenente-Coronel Alexandre, Coordenador Regional da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul.

Na oportunidade, acompanhado pelo vice-prefeito, Pastor Rodrigo Ipê, Secretários de Agricultura, João Carlos Thiesen, e de Meio Ambiente e Planejamento, Nader Ali Umar, o Assessor de Acompanhamento e Execução, Claudemir Senker, e o Diretor de Pesquisas e Coordenador Municipal da Defesa Civil, Luis Dietrich, juntamente com o Tenente-Coronel Alexandre, observaram que a baixa precipitação pluviométrica na área urbana e rural do Município, caracterizada pela falta de chuvas regulares verificada ao longo dos meses, afetando o abastecimento de água potável em comunidades do interior, o abastecimento dos animais, bem como as culturas na área agrícola do município sofrem grandes prejuízos econômicos, sociais, humanos, materiais e ambientais.

A Administração Municipal de Três Passos, e a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, aguardam agora, somente o levantamento técnico organizado pela EMATER e Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, para relatar a ocorrência deste desastre, e declarar situação de emergência ainda nesta semana.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.