Incêndio atinge área de parque estadual na região metropolitana de SP

Um incêndio atinge uma área de mata do Parque Estadual do Juquery, localizado entre as cidades de Franco da Rocha e Caieiras, na região metropolitana de São Paulo. O parque abrange 2 mil hectares de área, com vegetação de cerrado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro caminhões com água foram encaminhados para combater o fogo. Ainda não se sabe a área atingida pelas chamas e nem as causas do incêndio, mas um dos fatores pode ter sido o tempo seco predominante na região neste domingo (22).

Baixa unidade do ar

A tarde de hoje começou com sol forte e temperatura em ascensão na capital paulista. De acordo com as estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo, os termômetros marcam 28°C em Perus, na zona norte e 27°C em São Mateus, na zona leste. A umidade relativa do ar nesses locais é de 28% e 31%, respectivamente.

Com base no monitoramento feito pela equipe do CGE, às 11h30, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC), decretou estado de atenção por baixa umidade do ar em toda a capital paulista. Segundo a previsão dos meteorologistas do CGE, as próximas horas continuam com céu claro, sol forte e tempo estável, com a umidade permanecendo em declínio e a temperatura em elevação.

De acordo com o CGE, até a próxima quinta-feira a massa de ar seco e quente sobre os estados do Sudeste e Centro-Oeste continua impedindo o avanço de frentes frias. Com isso o predomínio é de sol, calor e baixa unidade do ar na cidade de São Paulo.

Amanhã (23) o dia será ensolarado, quente e seco na região metropolitana da capital paulista, com os termômetros oscilando entre a mínima de 15°C e a máxima de 30°C. Na terça-feira (24), o cenário se repete e o calor aumenta, com a madrugada registrando mínima de 16°C e tarde com máxima de 32°C.