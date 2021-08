Museu da Energia de Itu recebe exposição sobre a cientista Marie Curie

A partir do próximo dia 25 o Museu Catavento, em parceria com o Museu de Energia de Itu (SP), realiza a exposição "Marie Curie 1867-1934". A mostra contará com 13 painéis sobre a vida da cientista franco-polonesa – que cem anos atrás conquistou o Prêmio Nobel de Química – e ficará em cartaz até 21 de dezembro no Museu da Energia de Itu. A exposição foi criada em 2011, ano consagrado pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o Ano Internacional da Química, justamente em comemoração ao 100º aniversário da conquista. A mostra segue até o dia de 2021.

Em 2011 essa exposição foi promovida pelo Consulado Geral da França em São Paulo e esteve disponível no Museu Catavento por três meses. Desenvolvida pelo Instituto Curie de Paris, a mostra tem como objetivo levar ao conhecimento público os feitos da cientista, que foi a primeira mulher a receber o Prêmio Nobel e única cientista a ser condecorado duas vezes com o prêmio. Um de Física (1903), pelas suas descobertas no campo da radioatividade, e outro de Química (1911), pela descoberta dos elementos químicos Rádio e Polônio.

O Museu da Energia de Itu fica na Rua Paula Souza, no Centro de Itu, e funciona de a , das 10h às 17h. É necessário fazer agendamento prévio e são permitidas dez pessoas por horário. Para mais informações basta acessar o site do museu.