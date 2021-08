Consumo de combustíveis cresceu 6,6% no primeiro semestre de 2021

O primeiro semestre de 2021 registrou crescimento de 6,6% no consumo de combustíveis no Brasil. Foram consumidos, de janeiro a junho, 24,2 bilhões de litros contra 22,7 bilhões no mesmo período de 2020, época fortemente impactada pelas medidas de restrição de mobilidade decorrentes da Covid-19. Contudo, o volume ainda é 7% menor que o registrado em 2019. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e compilados pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA).

Do total de 2021, o etanol hidratado apresenta avanço de 2,7% para um total de 9,2 bilhões de litros e a gasolina C totaliza 17,7 bilhões de litros com um crescimento de 8,1%, em relação aos primeiros seis meses do ano passado.

Na comparação mês a mês de junho, o consumo do renovável em 2021 somou 1,2 bilhão de litros, volume 4,3% inferior ao registrado no ano passado, decorrente da queda na competitividade do biocombustível frente seu concorrente fóssil.

Na avaliação regional, as regiões Sudeste e Sul mostraram as maiores retrações em relação aos valores observados em junho de 2020, com 7,1% e 15,4% respectivamente. As regiões Nordeste e Centro Oeste indicaram os maiores aumentos de 12,6% e 7,6% no consumo do renovável.

Com efeito, apesar da recente redução na competitividade do biocombustível, o etanol mantém a participação na matriz de combustíveis brasileira em 46,4% no acumulado do primeiro semestre de 2021. No ano anterior, o índice no mesmo período registrava 47,2%.

