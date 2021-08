Em julho, roubos de veículos caem ao menor número já registrado no Estado

O trabalho das forças de segurança pública conseguiu, mais uma vez, reduzir os roubos de veículo no Rio Grande do Sul para o menor número já registrado no Estado.

Em julho, foram 324 ocorrências, o mais baixo total para o período de um mês desde que teve início a contabilização deste tipo de crime, em janeiro de 2002. Os dados integram os indicadores de criminalidade, divulgados pela Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP-RS).

É a segunda vez em menos de um ano que essa marca é registrada. O recorde anterior havia sido alcançado em novembro de 2020, com 376 casos. Em relação ao pico da série histórica, em setembro de 2015, quando 2.126 motoristas tiveram seus veículos levados sob a ameaça de criminosos, o resultado representa redução de 84,8%.

