Três Passos: Dupla é presa por porte ilegal de arma de fogo

Durante patrulhamento de rotina na quinta-feira (19/8), no distrito de Padre Gonzáles, a guarnição da Brigada Militar (BM) emitiu ordem de parada para um Citroën C4 ocupado por dois indivíduos. O motorista ignorou a ordem no primeiro momento, mas parou o automóvel logo em seguida.

Antes de parar o veículo, um dos indivíduos arremessou um volume pela janela, que, segundo a BM, tratava-se de uma pistola 9mm. Na revista ao Citroën C4, os policiais militares encontraram um carregador de pistola.

A dupla foi presa devido ao porte ilegal de arma de fogo. Ambos os sujeitos foram apresentados na Delegacia da Polícia Civil de Três Passos.

