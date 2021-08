Brigada Militar apreende espingarda na cidade de Redentora

De acordo com a Brigada Militar (BM), a espingarda calibre 36 e seis cartuchos foi apreendida na tarde da quinta-feira (19/8), na Rua José dos Santos, na cidade de Redentora.

A arma de fogo foi entregue na Delegacia da Polícia Civil.

